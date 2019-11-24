السيارة الكهربائية مش فكرة جديدة .. اعرف التفاصيل

يعتقد الكثير منا أن السيارة الكهربائية هي فكرة وليدة العصر، ولكن وفقا لتاريخ تصنيع السيارات تم إنشاء أول سيارة كهربائية عام 1910.



ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بأول سيارة كهربائية:



= ظهرت السيارة الهجينة "كهرباء ووقود" عام 1890.

= تم تسجيل اختراعها عام 1905، وبدأت أول سيارة تجاريًا فى عام 1910.

= توجد اول سيارة كهربائية حاليًا فى متحف شركة فورد فى مدينة "ديربورن".

= تستخدم بطارية كهربائية بالإضافة إلى وقود معتاد كطريقتين لتخزين الطاقة ثم تحويلها إلى طاقة حركة

= اعتمدت اول سيارة كهربائية على نظام حركي مكون من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة فعلى سبيل المثال، يتم استخدام محرك كهربائي إلى جانب محرك احتراق داخلي كطريقة لتحويل الطاقة إلى حركة.