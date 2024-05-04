عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافحة المنشطات: حق رمضان صبحي فى المشاركة بالمباريات لحين تحليل العينة الثانية

رمضان صبحي
رمضان صبحي

علق الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

وقال حازم خميس في حواره لبرنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط إن موقف جمال علام رئيس اتحاد الكرة بالإعلان عن وصول خطاب من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص رمضان صبحي لم يكن صحيحًا.

ورفض خميس الحديث في تفاصيل القضية، مؤكدًا أنه لا يمكنه الحديث عن أي لاعب بحكم منصبه كرئيس لمجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. 

وأضاف خميس: "‎من حق اللاعب الاستمرار في المشاركة مع فريقه في المباريات لحين الفصل في قرار إيقافه بسبب المنشطات".

 وقال رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: "بشكل عام المعمل يحتفظ بالعينة الثانية حال ظهور أي مشكلة في العينة الأولى، وفتح العينة الثانية لتحليل المنشطات يكون بطلب من اللاعب صاحب المشكلة".

ازمة رمضان صبحي حازم خميس اللاعب رمضان صبحي اخبار رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

لاعب شهير فى الزمالك.. إبراهيم سعيد يكشف عن طلب صادم من جوميز

ترشيحاتنا

لندن تتوقع بدء عمليات ترحيل اللاجئين إلى رواندا في يوليو المقبل

حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات

مكافحة المنشطات: حق رمضان صبحي فى المشاركة بالمباريات لحين تحليل العينة الثانية

وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود.. وتشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة

وقف التراخيص.. التلاعب فى لوحة سيارتك يعرضك لعقوبة صارمة

تحفة شبابية.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفها المميز Poco F6 Pro


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالألوان الصناعية.. نصائح للأطفال لتجميل البيض في شم النسيم بأمان

ميني سيارة.. التفاصيل الكاملة لـ سوزوكي سويفت 2024 الجديدة

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين اليوجا

بمكونات من مطبخك.. طرق تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية   

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ