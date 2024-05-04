مكافحة المنشطات: حق رمضان صبحي فى المشاركة بالمباريات لحين تحليل العينة الثانية

علق الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

وقال حازم خميس في حواره لبرنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط إن موقف جمال علام رئيس اتحاد الكرة بالإعلان عن وصول خطاب من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص رمضان صبحي لم يكن صحيحًا.

ورفض خميس الحديث في تفاصيل القضية، مؤكدًا أنه لا يمكنه الحديث عن أي لاعب بحكم منصبه كرئيس لمجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.



وأضاف خميس: "‎من حق اللاعب الاستمرار في المشاركة مع فريقه في المباريات لحين الفصل في قرار إيقافه بسبب المنشطات".

وقال رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: "بشكل عام المعمل يحتفظ بالعينة الثانية حال ظهور أي مشكلة في العينة الأولى، وفتح العينة الثانية لتحليل المنشطات يكون بطلب من اللاعب صاحب المشكلة".