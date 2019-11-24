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مرأة

أمام المرآة .. إيمان العاصي تتألق بالأبيض

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:58 ص
أيمان العاصى
أيمان العاصى
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ايمان العاصي وهى تلتقط سيلفي من أمام المرآة، وارتدت فستانا أبيض قصيرا مكشوف الكتفين، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور.

وظهرت إيمان العاصي بتسريحة شعر عادية، واكتفت بقرط فى الأذن وانسيال باليد، ومن ناحية الجمال حرصت إيمان العاصى على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ لإبراز الإطلالة.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، حكاية "كله بالحب"، مع الفنان شريف سلامة، ضمن سلسلة حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، وقد حققت الحكاية نجاحا كبيرا.
أمام المرآة .. إيمان العاصي تتألق بالأبيض
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