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أخبار العالم

العراق| مقتل 3 متظاهرين في الناصرية وإصابة 15 .. وبغداد تستعد لـ مليونية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة العربية بمقتل 3 عراقيين، في إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين في الناصرية.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن المتظاهرين دعوا إلى خروج مليونية في جميع أنحاء العاصمة بغداد لسحب الشرعية من الأحزاب، والتأكيد على إقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وأضافت أن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب إثر إطلاق الغاز والرصاص وسط الناصرية.

وتابعت أن 3 قتلى و15 جريحا سقطوا من جراء الاشتباكات، فيما استقبلت مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين.

وجاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه جسور العاصمة العراقية بغداد هدوءا نسبيا على معظم جسورها، بعد مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عند جسر الأحرار، أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين.

وكان 15 قتيلا وأكثر من 100 جريح سقطوا خلال 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة في هذه المنطقة.

ونقلت القناة عن مصادر عراقية أن إعلان العصيان المدني الشامل في محافظة النجف سيكون ابتداء من يوم الأحد. يشمل العصيان إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والجامعات ومختلف الدوائر الحكومية وإغلاق الشوارع الرئيسية.

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