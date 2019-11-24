فى عيد ميلادها .. 9 معلومات عن جميلة الشاشة ميرفت أمين

تحتفل الفنانة القديرة ميرفت إمين اليوم بعيد ميلادها، وهي واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية ، خاصة أنها تتمتع بقدر كبير من الجمال، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :
1- اسمها بالكامل ميرفت محمد مصطفى أمين ، من مواليد 24 نوفمبر عام 1948 .
2- ولدت في محافظة المنيا من أب مصري وأم اسكتلندية .
3- حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية .
4- تزوجت 5 مرات أبرزهم حسين فهمى والد نجلتها الوحيدة منة الله، والراحل عمر خورشيد.
5- قدمت ما يقرب من 30 مسلسلًا تليفزيونى.
6- قدمت ما يقرب عن 120 عملًا سينمائيًا.
7- كانت بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة، حيث شاركت فى بطولة مسرحية يا طالع الشجرة .
8- عملت مذيعة لفترة على شاشة التليفزيون المصري.
9 - كان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة.
1- اسمها بالكامل ميرفت محمد مصطفى أمين ، من مواليد 24 نوفمبر عام 1948 .
2- ولدت في محافظة المنيا من أب مصري وأم اسكتلندية .
3- حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية .
4- تزوجت 5 مرات أبرزهم حسين فهمى والد نجلتها الوحيدة منة الله، والراحل عمر خورشيد.
5- قدمت ما يقرب من 30 مسلسلًا تليفزيونى.
6- قدمت ما يقرب عن 120 عملًا سينمائيًا.
7- كانت بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة، حيث شاركت فى بطولة مسرحية يا طالع الشجرة .
8- عملت مذيعة لفترة على شاشة التليفزيون المصري.
9 - كان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة.