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محافظات

بسبب أدخنة المصنع.. عمال كيما أسوان يعتذرون عن تعرض 84 طالبة للاختناق

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:37 م
الطلبة المصابين
الطلبة المصابين
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شاذلى عبد الفتاح
نشر مجموعة من العاملين في مصنع كيما بأسوان، اعتذارًا لأهالي أسوان على الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول واقعة إصابة طالبات ومعلمات مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات اليوم الإثنين بسبب الأدخنة المنبعثة من المصنع. 

وقال العاملون في اعتذارهم، "نعتذر نحن العاملين بشركة كيما إلى جميع أهالى محافظة أسوان وبناتنا طلاب الثانوية الفنية بسبب الانبعاثات الصادرة من وحدة الحامض الأمر الذى تسبب فى بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع وطالبات المدرسة".

وكشف العاملون عن سبب الواقعة وهو عدم وجود غاز الأكسجين بالمصنع القديم وتأخر وصول العربات الناقلة لغاز الأكسجين إلى أسوان لخفض الانبعاثات لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم، كما أن الشركة تجرى مفاوضات حاليًا لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك، تتوافق تمامًا مع الإشتراطات البيئية بطاقة 600 طن / يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة. 

يشار إلى أن 84 طالبة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية أصيبوا اليوم الإثنين بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى ، ومستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بسبب انبعاث أدخنة من مصنع كيما.
بسبب أدخنة المصنع.. عمال كيما أسوان يعتذرون عن تعرض 84 طالبة للاختناق
بسبب أدخنة المصنع.. عمال كيما أسوان يعتذرون عن تعرض 84 طالبة للاختناق
بسبب أدخنة المصنع.. عمال كيما أسوان يعتذرون عن تعرض 84 طالبة للاختناق
بسبب أدخنة المصنع.. عمال كيما أسوان يعتذرون عن تعرض 84 طالبة للاختناق
بسبب أدخنة المصنع.. عمال كيما أسوان يعتذرون عن تعرض 84 طالبة للاختناق
بسبب أدخنة المصنع.. عمال كيما أسوان يعتذرون عن تعرض 84 طالبة للاختناق
بسبب أدخنة المصنع.. عمال كيما أسوان يعتذرون عن تعرض 84 طالبة للاختناق
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