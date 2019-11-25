ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري علاقات أسرية عن العنف ضد المرأة: " يتم اغتصاب فتاة كل 7 دقائق في فرنسا"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة أشجان نبيل، استشاري العلاقات الإنسانية ، إن فكرة العنف ضد المرأة بدأت في أوروبا مع ظهور الحركات النسوية، حيث إن الحركات النسوية قامت على أهداف صحيحة ولكن أساس خاطئ، لأن أهداف هذه الحركات هو أن المرأة كانت مضطهدة ولم تأخذ حقها في التعليم والصحة وغرها، بينما أساس هذه الحركات كانت تهدف للتمييز بين الجنسيين.

وأضافت "نبيل"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الحركات التنويرية التي دخلت مصر في التسعينيات هي وراء القضاء على ظاهرة الفتيات المحرومة من التعليم وختان الإناث وحرمان المرأة من الميراث، مستطردة: " دلوقتي السيدات واخده حقهم في التعليم وتسافر وتيجي ده كان عيب زمان، دلوقتي بقت في مناصب كثيرة ومتعددة، ولها صوت وليها تمثيل في البرلمان وفي الحكومة".

وأشارت إلى أن مفهوم العنف ضد المرأة يتم تفسيره بين المواطنين بطريقتين لا ثالث لهما، الأول تعرض المرأة للضرب من زوجها رغم أنها قد تتعرض للضرب من شقيقها أو والدها، والتفسير الثاني هو التحرش الجنسي، مضيفة :" التفسيرات دي خلقت نوع من العنصرية، احنا لما مميزنا طرف عن طرف القضية فقدت معناها العنف موجود في كل العالم".

وتابعت: "فرنسا من الدول المتقدمة أهي والسلوك فيها حضاري كل 7 دقائق يتم اغتصاب سيدة في فرنسا، العنف مش في مصر بس، احنا بنشوفه اوفر لأننا في الدول العربية الأكثر كثافة في المنطقة العربية".
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد شريف يستفز جماهير الزمالك بعد تسجيل هدف الفوز لإنبي.. تفاصيل

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

بعد الخسارة من إنبي | مرتضى منصور يهين عمرو الجنايني ويقتحم غرفة الحكام

وأنا زملكاوي غصب عن التخين.. حلمي طولان يرد على تعمده اللعب بحماس زائد أمام الزمالك

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي في الدوحة

رانيا يوسف وكيم كاردشيان بنفس الإطلالة الجريئة..أيهما أجمل ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد

على طريقة رانيا يوسف.. مغنية أمريكية ترتدي فستانا من غير بطانة بحفل ضخم

أول ظهور لهما بعد الزواج.. حسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة.. صور