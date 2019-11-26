نشاط مكثف للأحزاب.. الجارحي يترأس اجتماع أمانة الطاقة بمستقبل وطن.. وقوافل طبية لصوت الشعب بالمحافظات

الجارحي يترأس اجتماع أمانة الطاقة بحزب مستقبل وطن

"مستقبل وطن" يوزع 800 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا في المنصورة

قوافل طبية مجانية.. ومبادرة "نظف بلدك".. نشاط حزب صوت الشعب في المحافظات









شهدت الأحزاب نشاطًا موسعًا أمس على مستوى الجمهورية، والعمل الداخلي، حيث ترأس محمد الجارحي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والمشرف على أمانات، "الإعلام، الطاقة والبيئة، التدريب والتثقيف، الصناعة والتجارة، الشؤون الاقتصادية والاستثمار، شؤون الثقافة والفنون والرياضة، شؤون الإسكان والمرافق"، اجتماع أمانة الطاقة والبيئة بكامل تشكيلها الجديد، برئاسة المهندس أسامة كمال، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.





وقال محمد الجارحي الأمين العام المساعد، إن أمانة الطاقة والبيئة، من الأمانات المستحدثة داخل الحزب عقب التشكيل الجديد، وذلك نظرا لأهمية قطاعي الطاقة والبيئة، وايمانا من حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتوسيع عدد الأمانات المركزية لتشمل كافة القطاعات والمجالات، بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بدعم الدولة المصرية.





وأوضح "الجارحي"، أن الهدف من عمل الأمانة يتمثل في ثلاثة محاور، تتعلق بالقوانين والتشريعات التي تخص قطاعي الطاقة والبيئة، ومناقشة القرارات الوزارية على المواطنين، واقتراح الحلول للمشكلات فيما يخص عمل الأمانة، فضلا عن تنظيم المبادرات والحملات المجتمعية والتوعوية في مجالي ترشيد الطاقة والكهرباء.





وطالب "الجارحي"، خلال الاجتماع، أمانة الطاقة بسرعة الانتهاء من كافة التشكيلات على مستوى مختلف المحافظات.





ومن جانبه، رحب المهندس أسامة كمال أمين أمانة الطاقة والبيئة بحزب مستقبل وطن، بالمهندس محمد الجارحي، مشيرا إلى أن خطة عمل الأمانة ستضع على أولوياتها العمل على تنظيم المبادرات المجتمعية بما يعود على المواطنين بالنفع من خلال الدعوة لترشيد الاستهلاك بما يحقق صالح الوطن.

كما قام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بتوزيع البطاطين، على الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع برد الشتاء، بانحاء شرق المنصورة، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية النائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة.





وقالت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، إنه تم توزيع أكثر من 800 بطانية ذات جودة عالية على الاسر الاكثر احتياجا والبسطاء والمحتاجين لتجنب برد الشتاء، وذلك بحضور جميع أعضاء الأمانة.





ومن جانبه، أكد عصام رشاد أمين الحزب بأمانة شرق المنصورة، أن الإقبال الشديد سيجعلنا نواصل فاعليات توزيع البطاطين خلال الفترة القادمة وذلك عقب حصر باقى الأسر المستحقة.





ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.





من جانبه، أعلن هيثم طوالة مساعد رئيس حزب صوت الشعب وعضو الهيئة العليا للحزب إن المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب قرر إطلاق قوافل طبية مجانية في صعيد مصر بالإضافة إلى مبادرة جديدة تحت شعار "نظف بلدك" في إطار الدور المجتمعي للحزب في الشارع وتخفيف الأعباء عن البسطاء ومحدودي الدخل.





وأضاف طوالة إن أمانة مركز المنيا فعلت قافلة طبية مكبرة في قرية الشيخ حسن بالمجان بإشراف إيهاب رياض امين عام الحزب بالمحافظة وشملت جميع التخصصات.



