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رياضة

هاني حتحوت: توقف الدوري أفاد الأهلي.. ووليد سليمان بيلعب بانبساط ..فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:56 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد رشاد
تحدث الإعلامي هاني حتحوت، عن خسارة الزمالك أمام إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد"، «نتائج الأهلي والزمالك جاءت مناقضة للتوقعات، حيث انتظر الغالية تأثر الأهلي سلبيا بتوقف الدوري وتحسين الزمالك مستواه ولو ما لم يحدث».

وتابع «توقف الدوري ساهم في زيادة التناغم بين لاعبي الأهلي، ورينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، وفاز الأحمر بالعلامة الكاملة خلال المباراة الرابعة».

وأشاد حتحوت بأداء وليد سليمان، لاعب الأهلي، أمام الجونة في المباراة التي انتهت إلى فوز الأحمر برباعية، قائلًا «بيتحرك يمين وشمال، وبيزيد كمهاجم، كأنه نازل يتبسط».

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