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رياضة

حلمي طولان يرد على مرتضى منصور: نفسي كل واحد يخلي باله من فرقته.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:40 ص
فريق انبي
فريق انبي
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محمد رشاد
أبدى حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال حلمي طولان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «حققنا فوزا على فريق عريق ومليء بالنجوم، وأنا ضد من يقول إن الزمالك تأثر بغياب بعض اللاعبين، كونه يمتلك فريقين أفضل من بعضهما».

وتابع حلمي طولان، «مباراة الزمالك كانت مهمة لنادي إنبي للخروج من عنق الزجاجة، وكنت أعتبرها مفترق طرق».

وحول تصريح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بشأن توقعه هبوط إنبي نهاية الموسم؛ قال طولان «نفسي كل واحد يخلي باله من فرقته، وملوش دعوة بالفرق الأخرى، نحن نقدر الفرق الأخرى كون هذا يتسق مع الروح الرياضية، لكن غير الرياضيين يقولون أي كلام ولا رد عليه».
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