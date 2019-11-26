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رياضة

بالفيديو | افتتاح مبهر لبطولة خليجي 24

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يواجه منتخب قطر نظيره منتخب العراق اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب خليفة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24".

وأقيم حفل افتتاح كأس الخليج "خليجى 24" على استاد خليفة الدولى، قبل إقامة مباراة قطر والعراق .

ويسعى منتخب قطر لتحقيق أول فوز له في بطولة خليجي 24 على أرضه ووسط جماهيره، بينما يطمح منتخب العراق في مواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، بخطف انتصار ثمين من قلب الدوحة.

وتقسم المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 24 إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى، قطر والعراق والإمارات واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السعودية والكويت والبحرين وعمان.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة خليجي 24 على ملعبي استاد عبدالله بن خليفة، واستاد خليفة الدولي.

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