فودافون أول مقدم معتمد من VMware لخدمات Cloud في مصر

تنفرد فودافون مصر بكونها أول مقدم معتمد من VMware لخدمات الـ Cloud في مصر كجزء من خطتها لقيادة السوق المصرية في خدمات الـ Cloud ، و قد حصلت على”VMware Cloud Verified” والذي يعزز ويساهم بدوره في دعم خطة التحول الرقمي للجهات والمؤسسات الحكومية وشركات ريادة الأعمال والتى تسعى دائما شركة فودافون لتحقيقها . وتعود شراكة فودافون مصر مع شركة "في إم وير" لعام ٢٠٠٥ كأول شركة مصرية تستخدم تقنيات VMware.





وصرح كريم شحاتة رئيس قطاع الاعمال والشركات بفودافون مصر، بأن اعتماد خدمات الـ Cloud المقدمة من فودافون مصر من شركة VMware هو دليل على تميز الخدمة المقدمة بأحدث التكنولوجيا المتكاملة. وبالإضافة لذلك، فإنه دليل على كفاءة وخبرة فريق العمل وموظفي الدعم الفني بفودافون و قدرتهم على مساعدة العملاء على تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، وهو ما يأتي ضمن خدمات فودافون لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.





وأضاف: "وتتميز هذه التكنولوجيا بسرعة تقديم الخدمة للعملاء وإتاحة الأدوات اللازمة للتحكم ومراقبة أداء الـ Cloud الخاصة بكل شركة مع امكانية سهولة التوسع، و تطبيق نظم الأمان خلال دقائق معدودة".





وصرح أحمد السعدى المدير الاقليمى لمصر وشمال افريقيا وبلاد الشام "في إم وير"، بأن اعتماد فودافون كشريك جديد لخدماتها يأتي ضمن خطط الشركة للتوسع في سوق جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجعل مصر مركزًا للخدمات التكنولوجية المتطورة في المنطقة.





وكأول شريك معتمد من VMware لخدمات ال Cloud في مصر، تقدم فودافون مختلف تقنيات VMware لل Cloud مثل خدمات تطوير البنية التحتية (IaaS) و تتيح لعملائها وصول سلس وسريع إلى المجموعة الكاملة من خدمات VMware Cloud Services بتكلفة مناسبة ومرونة كبيرة عن طريق ممثلي مبيعات قطاع الشركات بفودافون مصر وموقعها الالكتروني.