التشكيل الرسمي .. هجوم ناري بقيادة مبابي وإيكاردي أمام ريال مدريد

أعلن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيلة فريقه قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان كالاتي:



حراسة المرمى : كيلور نافاس



خط الدفاع : توماس مونييه، تياجو سيلفا، كيمبيمبي وبيرنات



خط الوسط : ماركينيوس، فيراتي وجييه



خط الهجوم : دي ماريا، مبابي وإيكاردي



جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بينما باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 12 نقطة.