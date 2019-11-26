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أخبار البلد

حازم فهمي يُلقي محاضرة بعنوان "مصر قاعدة انطلاق للأسواق الأفريقية والعالمية"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:08 م
السفير المصري بسول
السفير المصري بسول
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محمود نوفل
ألقى الدكتور حازم فهمي سفير مصر في سول مُحاضرة بعنوان "مصر: قاعدة انطلاق للأسواق الأفريقية والعالمية" لنحو مائة وخمسين طالبًا كوريًا من أقسام القانون والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "دانكوك" في مدينة "يونجين".

وأبرز فهمي التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والجهود الحثيثة المبذولة في السعي للارتقاء بالبنية التحتية في مصر لجذب الاستثمارات الدولية، وتهيئة مصر لتكون قاعدة انطلاق للأسواق الأفريقية والدولية خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى التي تُعد مصر جُزءًا منها، والتي جعلت من مصر بوابة لسوق ضخمة تضم حوالي 1.8 مليار نسمة.

واستُقبلت المحاضرة بحفاوة من الطلاب وبنقاش مفتوح حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، كما أعرب رئيس الجامعة عن تطلعه إلى بحث فرص التعاون مع الجامعات المصرية لتحقيق المنفعة المُتبادلة بين المؤسسات التعليمية في البلدين.
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