بعد توليه نائب وزير السياحة بكندا.. أول مصري بالبرلمان الكندي يكشف لـ صدى البلد مجالات التعاون بين البلدين

قال شريف سبعاوي، أول مصري في البرلمان الكندي منصب نائب وزير السياحة والرياضة والحضارة والتراث الكندي، إن المنصب الجديد الذي تولاه سوف يفتح فرصاً كبيرة لزيادة مستوى التعاون بين مصر وكندا.





وأضاف "سبعاوي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن مجالات التعاون بين مصر وكندا تشتمل المجال السياحي والتعليم ومجال نقل الخبرات وهي فرصة جيدة لمصر لعمل شىء لمصر وكندا.





وتولى شريف سبعاوي أول مصري في البرلمان الكندي منصب نائب وزير السياحة والرياضة والحضارة والتراث الكندي.





وكان قد أكد "سبعاوي" أنه يأمل في الفترة القادمة أن يعمل على التعاون في قطاع السياحة بين مصر وكندا والتأكيد على الاتصال المباشر بين البلدين .





وأشار نائب وزير السياحة والرياضة والحضارة والتراث الكندي إلى أنه بتوليه هذا المنصب يعتبر أول مصري يشغله، مؤكدًا أن الجالية المصرية في كندا تلعب دورًا هامًا.





وأضاف شريف السبعاوي أن الاحتفال بالحضارة المصرية خلال عام 2020 سيكون الأكبر في تاريخ كندا من حيث الاحتفال بالجاليات مُطالبًا الحكومة المصرية باستغلال هذا الحدث من أجل الترويج للسياحة والآثار المصرية بالخارج وتبادل التجارة والخبرات بين البلدين.



