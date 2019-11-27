شاختار يفرض التعادل الإيجابي على مان سيتي في دوري أبطال أوروبا

فرض شاختار الأوكراني التعادل الايجابي على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعادل الايجابي فى اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "الاتحاد".





ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة فى دورى أبطال أوروبا.





تقدم مان سيتي بالهدف الأول فى الدقيقة 56 من زمن المباراة عن طريق اللاعب إلكاي جوندوجان قبل أن يدرك التعادل فريق شاختار فى الدقيقة 69 من زمن المباراة عن طريق اللاعب مانور سولومون .





وارتفع رصيد مان سيتى للنقطة 11 من زمن المباراة بفارق خمس نقاط عن كل من شاختار ودينامو زغرب الكرواتى الذي حل بدوره ضيفًا على أتالانتا الإيطالى وتغلب عليه الفريق الايطالي بثنائية ليرفع رصيده الى 4 نقاط .



