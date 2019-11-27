ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة الزمالك تغادر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي في الثانية والربع من فجر اليوم، متوجهة إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبي، والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا المقررة يوم السبت المقبل .

وتمكث بعثة الزمالك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للراحة اليوم الأربعاء، ثم تسافر صباح غدٍ، الخميس، إلى مدينة لوبومباشي معقل فريق مازيمبي، والتي تحتضن ملعب اللقاء.

ومن جهته، كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الكروي لرحلة الكونغو عن استعداد الفريق لمباراة مازيمبي الكونغولي وأن هناك حالة جدية وتركيز شديدين قبل السفر لخوض اللقاء المزمع إقامته يوم السبت المقبل في أولي مواجهات دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واكد حمادة أنور على دعم مجلس إدارة النادي للفريق والمطالبة بغلق صفحة مباراة إنبي الماضية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واضاف حمادة أنور: “كل لاعبي الفريق على قدر كبير من المسؤولية والتركيز، والمستشار مرتضى منصور وافق على طلبات الجهاز الفني بمكوث البعثة فى اديس أبابا والمبيت ليلة واحدة للحصول على راحة قبل الوصول إلى الكونغو حتى لا يتم إجهاد اللاعبين، وهناك تعليمات بتوفير كل سبل الراحة لهم وهو دور نقوم به للحفاظ على الفريق وابتعاده عن الشائعات التي تسعى لتشتيت التركيز".
Advertisements

ترشيحاتنا

اجمل وحدة في مصر .. نرمين الفقى تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة |شاهد

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بصحبة زوجها.. شاهد

اخبار النادي الاهلي | النني يرغب في الانضمام للأحمر .. مران الفريق في تونس

هل تنخفض تكلفة الإنترنت والاتصالات بعد إطلاق طيبة 1 .. وكالة الفضاء المصرية تجيب

القوصى: إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1" مساء اليوم .. فيديو

بـ فستان ذهبي.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

الأهلي يستغني عن خدمات مؤمن زكريا ويعلن عدم تحمل تكاليف علاجه.. فيديو

أخبار الزمالك.. تلويح بشطب طارق حامد في خطاب رسمي.. ورسالة صادمة من خالد الغندور

آخر كلام.. طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى

مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

العين الحمرا.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي

اخبار الرياضة ..طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر.. مرتضى منصور يكشف سر رفض الغندور الظهور فى قناة النادى

شاهد .. نجوم الأهلى أثناء تواجدهم فى الطائرة المتجهة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى

خليجي 24 .. ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز العراق على قطر وثلاثية الإمارات فى اليمن

اخبار النادي الاهلي | النني يرغب في الانضمام للأحمر .. مران الفريق في تونس

النجم الساحلي التونسي يكرم رمضان صبحي غدا

بعد اتهامه بـ التمرد.. طارق حامد يرد بـ صورة من المطار

6 فرق حسمت التأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجدوه في ثلاجة.. العثور على ناشط عراقي مجمدًا بعد 8 ساعات من اختطافه

بعد ثراء فاحش.. فنانة شهيرة تعلن إفلاسها وتبيع الملابس عبر الإنترنت

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج