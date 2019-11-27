بعثة الزمالك تغادر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي في الثانية والربع من فجر اليوم، متوجهة إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبي، والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا المقررة يوم السبت المقبل .





وتمكث بعثة الزمالك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للراحة اليوم الأربعاء، ثم تسافر صباح غدٍ، الخميس، إلى مدينة لوبومباشي معقل فريق مازيمبي، والتي تحتضن ملعب اللقاء.





ومن جهته، كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الكروي لرحلة الكونغو عن استعداد الفريق لمباراة مازيمبي الكونغولي وأن هناك حالة جدية وتركيز شديدين قبل السفر لخوض اللقاء المزمع إقامته يوم السبت المقبل في أولي مواجهات دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





واكد حمادة أنور على دعم مجلس إدارة النادي للفريق والمطالبة بغلق صفحة مباراة إنبي الماضية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



