قادما من العراق.. رتل عسكري أمريكي يدخل سوريا

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن رتلا عسكريا أمريكيا جديدا دخل إلى الأراضي السورية قادما من شمال العراق.وأوضح المرصد أن دخول الرتل تزامن مع تحليق طائرات حربية أمريكية، وأن الرتل دخل من معبر الوليد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).ويتألف الرتل من ثلاث مدرعات وثلاث دبابات، ومواد لوجستية وعسكرية.تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلا أنها تراجعت وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية.وتأتي هذه التحركات للقوات الأمريكية لمواصلة الشراكة مع ⁧‫ "قسد"⁩ من أجل تحقيق هزيمة فلول "داعش" وحماية البنية التحتية الحيوية، على حد قولهم.