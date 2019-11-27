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أخبار البلد

ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل مع راكبة في مطار القاهرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة أميرة عطية مدير الإدارة الأولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مزاولة مهنة الصيدلة.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أي أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد الجمل مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض علي رفعت صدقي مدير إدارة الحركة والمشرف علي الصالة قرر تكليف محمود فتحي مأمور الجمرك فى حضور محمد حميدة نائب مدير الإدارة، وعلي فهمي بإدارة الأمن الجمركي فتبين وجود 341 عبوة من مستحضرات التجميل عبارة عن روج وكريم أساس وبودرة وفيتامينات للوجه وكونسيلر وأي شادو ومسكرة وبودرة للجسم وجيل للحواجب مخبأة بين طيات الملابس.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.
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