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تعليم

افتتاح أول فصل للطلاب متعددي الإعاقة في القليوبية‎

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:58 م
درسة بالقليوبية
درسة بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
افتتح عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أول فصل فى محافظة القليوبية خاص بالطلاب متعددى الإعاقة بمدرسة الأمل للصم ببنها.

تفقد عاطف سلامة الفصل والتطبيقات والأدوات التى تعتمد عليها عملية التدريس لتلك الفئة من الطلاب من ذوى الإعاقات المتعددة. كما التقوا بالمعلمين والمعلمات الذين تم تدريبهم بالوزارة وعددهم 9 معلمين للعمل بأول فصل من نوعه فى هذا المجال.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم الى ان انشاء تلك النوعية من الفصول يأتى تفعيلا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 20 لسنة 2019 الخاص بفتح فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة ونظام القبول بها وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بالطلاب ذوي الإعاقة لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن الهدف من انشاء تلك الفصول هو إكساب الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.
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