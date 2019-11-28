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أبرزها 1300 عربة سكة حديد.. صفقات جديدة بين مصر والمجر .. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره المجري
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قسم التوك شو
قال السفير محمد عبد الحاكم مساعد رئيس الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس المجر لمصر تأتي ضمن العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، والتي شهدت طفرة كبيرة عقب تولي الرئيس "عبد الفتاح السيسي" مسئولية الحكم .

وأضاف محمد عبد الحاكم" مساعد وزير الخاجية الاسبق" خلال مكالمة عبر فضائية "extra news"، أنه التعاون بين مصر والمجر ليس الأول من نوعه بين البلدين، فقد زار رئيس وزراء المجر مصر في مايو عام 2016 ،لافتا إلي أن مصر كانت أول دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر عام 1928، وهي تعد أول دولة عربية في قامت بإقامة علاقات مع دولة المجر.

وأشار مساعد رئيس الخارجية الأسبق، إلى أن زيارة رئيس المجر تأتي ضمن تعزيز التعاون في جميع المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية ، بالإضافة إلي الرغبة المشتركة من البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية.

وأوضح محمد عبد الحاكم، أن دولة المجر تعمل دائما على دعم القرارات المصرية في الاجتماعات المختلفة بالاتحاد الأوروبي، وهناك مشاورات دائمة بين البلدين في كافة المؤتمرات الدولية، مشيرا إلي قيام المجر بتزويد مرفق السكك الحديدية في مصر بـ 1300 عربة وهي تعد أكبر صفقة من نوعها لتطوير السكك الحديدية.

ولفت محمد عبد الحاكم، إلى أن المجر لديها تكنولوجيا متطورة في مجال تحلية مياه الصرف الصحي، وأن مصر حريصة على التعاون مع المجر في ذلك المجال، بالإضافة الي حرص مصر على زيادة الصفقات التجارية لتنمية قناة السويس بالإضافة الي زيادة السياحة المجرية الي مصر.

وأشار محمد عبد الحاكم، إلي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمجر في المجال الصناعي، ونقل التكنولوجيا المجرية من خلال رجال الأعمال المجريين، ودفعهم للاستثمار في مصر وكانت المجر في مقدمة الدول التي دعمت ثورة 30 يونيو، وان أول زيارة للرئيس السيسي للمجر كانت في 2014 .
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