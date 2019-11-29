ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هواوي تتعاون مع شركة فرنسية لإطلاق Sound X

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:00 م
Sound X
Sound X
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هواوي "Huawei" الصينية، عن مكبر الصوت الذكي Sound X بالتعاون مع شركة الأجهزة الصوتية والسماعات الفرنسية "Devialet"، والتي تُعد إحدى الشركات ذات المنتجات الراقية في المجال.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يأتي الجهاز الجديد مع المساعد الصوتي "Xiaoyi"، مع إمكانية ربطه مع الأجهزة المنزلية التي تتمتع بدعم تقنية HiLink الذكية التابعة للشركة الصينية، إلي جانب دعم الخدمة الموسيقية التي تقدمها هواوي.

ويتميز جهاز Sound X بصوت مرتفع والذي يأتي بقوة 60 واط، وكما يضيف ميزة الصوت 360 درجة التي تجعل لديه إمكانية بث الصوت في جميع الاتجاهات في المكان.

وتقول شركة "Devialet" الفرنسية: "إن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في آسيا والتي تمثل ثاني أكبر أسواقها حول العالم".

وسيكون المساعد الذكي أو المكبر الصوتي الجديد متاحًا للبيع في الصين فقط حتى الآن، لكن ربما ينتشر إلى أسواق أخرى، وسيأتي الجهاز بسعر يعادل 285 دولارا أمريكيا (1,999 يوان صيني) وهو متاح للطلب المسبق.

يذكر أن شركة Devialet الفرنسية، قد تعاونت مع عدة شركات عالمية بمختلف المجالات لتطوير أجهزة الصوت الحديثة، والتي من بينها شركة سيارات رينو الفرنسية على نظام "Symbioz".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 30 Pro

شبه الأكورديون.. TCL تكشف عن هاتف خارق قابل للطي وثلاثي الشاشات

هواوي تخطط لإطلاق MatePad Pro في هذا الموعد

هواوي تخطط لمنافسة Motorola Razr بجيل جديد من الهواتف القابلة للطي

جوجل تضيف ميزة جديدة لمساعدها Google Assistant

هواوي تكشف عن nova 6 5G رسميًا في ديسمبر القادم

ترشيحاتنا

على الهواء | مذيعة عراقية تبكي أثناء قراءة نبأ استقالة رئيس الوزراء | فيديو

بعد بكائها.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورا جديدة.. وهذه قصة خلافها مع والدها

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر

بين اختفاء شهد وبسنت.. انتحرت الأولى بـ وسواس قهري وتزوجت الأخرى سرا

قصر الملك فاروق بإدفينا.. بنى فى عصر الخديوى عباس حلمى الثانى على ثلاث مراحل ولم يسجل كأثر إلا فى ٢٠٠١م.. صور

عاشق للحضارة المصرية .. رحلة رئيس المجر وأسرته من الهرم إلى سقارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم غير تقليدي.. بوسي شلبي تتألق على السجادة الحمراء

ادعوا له .. تدهور الحالة الصحية لـ محمد فؤاد ونقله إلى المستشفى

عاشق للحضارة المصرية .. رحلة رئيس المجر وأسرته من الهرم إلى سقارة