هواوي تتعاون مع شركة فرنسية لإطلاق Sound X

أعلنت شركة هواوي "Huawei" الصينية، عن مكبر الصوت الذكي Sound X بالتعاون مع شركة الأجهزة الصوتية والسماعات الفرنسية "Devialet"، والتي تُعد إحدى الشركات ذات المنتجات الراقية في المجال.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يأتي الجهاز الجديد مع المساعد الصوتي "Xiaoyi"، مع إمكانية ربطه مع الأجهزة المنزلية التي تتمتع بدعم تقنية HiLink الذكية التابعة للشركة الصينية، إلي جانب دعم الخدمة الموسيقية التي تقدمها هواوي.



ويتميز جهاز Sound X بصوت مرتفع والذي يأتي بقوة 60 واط، وكما يضيف ميزة الصوت 360 درجة التي تجعل لديه إمكانية بث الصوت في جميع الاتجاهات في المكان.



وتقول شركة "Devialet" الفرنسية: "إن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في آسيا والتي تمثل ثاني أكبر أسواقها حول العالم".



وسيكون المساعد الذكي أو المكبر الصوتي الجديد متاحًا للبيع في الصين فقط حتى الآن، لكن ربما ينتشر إلى أسواق أخرى، وسيأتي الجهاز بسعر يعادل 285 دولارا أمريكيا (1,999 يوان صيني) وهو متاح للطلب المسبق.



يذكر أن شركة Devialet الفرنسية، قد تعاونت مع عدة شركات عالمية بمختلف المجالات لتطوير أجهزة الصوت الحديثة، والتي من بينها شركة سيارات رينو الفرنسية على نظام "Symbioz".

