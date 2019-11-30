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برلمان

طلب إحاطة بسبب مشاكل الصرف الصحي بالبحيرة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب هشام عمارة، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لوزير الإسكان، بشأن مشاكل مشروعات الصرف الصحي في مركز أبو حمص، التابع لمحافظة البحيرة.

أوضح النائب هشام عمارة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروعات الصرف الصحي في مركز أبو حمص، تسير ببطء للغاية، وهذا يضر بالبنية التحتية بشكل كبير.

وطالب عضو مركز النواب عن محافظة البحيرة من الحكومة مملة في وزارة الإسكان بضرورة الإسراع من الإنتهاء من محطات الصرف الصحي في المحافظة.

وأشار النائب هشام عمارة إلى أن مطالبه بدعم محطات الصرف الصحي، تأتي ضمن خطة الدولة في دعم البنية التحتية، والمشروعات الكبيرة التي أنجزتها الدولة في هذا الملف.
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