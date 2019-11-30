شوها جسده بالمياه الساخنة.. حبس عاملين احتجزا مطبعجيا بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عاملين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باحتجاز أخر داخل شقة وتشويه جسده بالمياه الساخنة لخلافات سابقة بينهم.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة البساتين من مطبعجي (مصاب بآثار حروق بالبطن والظهر والقدمين بنسبة 20%) قرر بتضرره من مبلط وفكهاني لقيامهما باستدراجه واحتجازه داخل شقة سكنية والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام ماء ساخن إثر خلافات سابقة بينهم، وعقب ذلك قاما بإطلاق صراحه بتاريخ امس خشية تفاقم اصابته.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما.





واعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه بسبب توسط الأخير لهما لدى إحدى شركات إلحاق العماله بالخارج كائنة بمنطقة باب اللوق ـ دائرة قسم شرطة عابدين لتسفيرهما للعمل بدولة الكويت مقابل مبلغ مالي 190 ألف جنيه.



