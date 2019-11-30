وزير الرياضة ومستشار رئيس الجمهورية يشهدان حفل افتتاح لأولمبياد المحافظات الحدودية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، والدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الاحمر حفل انطلاق تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الرياضي الأول للمحافظات الحدودية بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كل من الإتحاد المصري للجامعات، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، والاتحاد المصري للثقافة الرياضية.



ويشارك في الأولمبياد 650 لاعب ولاعبة من محافظات "البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد، جنوب سيناء، وشمال سيناء"، والتي تستمر فيها المنافسات حتى 2 ديسمبر المقبل.



اكد وزير الشباب والرياضة ان هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية للدولة من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة فى المحافظات الحدودية بما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.



مضيفا أن هذه البطولة تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية، والعمل علي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب بالإضافة الي إكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروعات وبرامج الوزارة.



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن ما تشهده البلاد من تنمية شاملة في مختلف القطاعات وخدمات ومشروعات في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنما هو موجه ومخصص لأبناء مصر في جميع المحافظات ، مقدمًا الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين على مشاركته في افتتاح فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية وحرصه الدائم على دعم المحافظات الحدودية.



فيما نقل اللواء أحمد جمال الدين تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المشاركين في فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية ، مشيرًا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه سنويًا بالمحافظات الحدودية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية.



وفى هذا السياق ، قدم مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الجهود المبذولة على صعيد البرامج والمشروعات المقدمه لأبناء المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أهمية تنمية وعي الشباب وتثقيفهم من خلال العديد من المشروعات ومنها اللقاءات الشبابية.



ومن جهتها، رحبت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر بمستشار الرئيس ووزير الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن أولمبياد المحافظات الحدودية لعام 2019، يأتي في إطار حرص الدولة على تنمية المناطق الحدودية، كما يهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات، بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.



وكان حفل الافتتاح قد بدأ بطابور عرض المحافظات المشاركة، وفقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلي عروض فنية وشعبية لابناء المحافظات الحدودية



يذكر أن برنامج المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية، انطلقت منافساتها في ثلاثة ملاعب هي ملاعب المدينة الشبابية ونادي الرياضات البحرية والصالة المغطاة بمدينة الغردقة بمشاركة أبناء محافظات البحرالأحمر و أسوان و الوادي الجديد و مرسي مطروح و شمال سيناء و جنوب سيناء.





وعلي هامش البطولة قام الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد جمال الدين بتفقد المشاريع المقامة علي هامش برنامج اولمبياد المحافظات الحدودية، بمشاهدة فعاليات من دوري اللجان الرياضية الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة في ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة.



كما شملت الزيارة تفقد مشروع "ايجي كامب" للتدريب وصقل المهارات، في إطار تدعيم قيم والولاء والانتماء، وذلك بنادي الرياضات البحرية.



وشهد وزير الرياضة ومستشار رئيس الجمهورية بعض من منافسات الاولمبياد في كرة القدم الخماسية ، كرة قدم شاطئية ، كرة الطائرة ، كرة الطائرة الشاطئية ،اليد ،تنس الطاولة بالمدينة الشبابية بالغردقة.



كما تفقدا معرض للمشغولات اليدوية وبعض الاعمال الفنية لأبناء المحافظات الحدودية



ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب، صباح غد السبت، فعاليات مهرجان المشي لجميع المشاركين الذي ينطلق من ميدان الأكوافن مرورا بشارع الشيراتون وحتى المارينا السياحي، ويليها ندوة بعنوان الملعب الكبير.



وتستكمل الفعاليات يوم الأحد، على أن يختتم البرنامج وتغادر الوفود المشاركة يوم الإثنين المقبل.



حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عزة الدري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع، نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة.