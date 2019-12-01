إطلاق النسخة الأولى لمعرض ips العقاري بالرياض برعاية الإسكان.. 12 ديسمبر

تنطلق فعاليات النسخة الأولى لمعرض العقارات الدولي "ips"، بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأعلنت إدارة المعرض، أن المعرض يشارك فيه 12 مطورا عقاريا مصريا، حيث تقدم الشركات المشاركة حزمة متنوعة من المشروعات العمرانية للمصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.



ويتم التركيز خلال فترة المعرض علي مشروعات مدن الجيل الرابع للمدن الذكية كـ"العاصمة الإدارية ومدينه المستقبل والعلمين ومدن الشروق وأكتوبر والساحل الشمالي والعين السخنة، وسوهاج والمنصورة الجديدة، ومصر الجديدة، والعبور"، وسط الطلب الكبير على تلك المناطق مؤخرًا.



وأشارت إدارة المعرض، إلى أنه تم إعداد دراسة للسوق بالمملكة السعودية واحتياجات المصريين العاملين بها والسعوديين والجنسيات العربية الاخرى خاصة بعد صدور قانون الإقامة الجديد الذى يقدم عدة مزايا لشراء عقار فى مصر، في ظل تواجد "سيتي إيدج" الملوكة للدولة كممثل للمطور الوطني بمشروعات متنوعة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

