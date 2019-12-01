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حوادث

الحبس 6 أشهر لمتهم يحوز سلاحاً وذخيرة بمدينة نصر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:46 م
مطرقة- ارشيفية
مطرقة- ارشيفية
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار على الهوارى بمعاقبة محمد عبد المنعم بالحبس 6 اشهر وتغريمه أللف جنيه لحيازته سلاح وذخائر بدون ترخيص بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى بعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة أنه بدائرة قسم اول مدينة نصر احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون ان يكون مرخصا له بحيازتها او احرازها.

كما استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي "ضابط شرطه" وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وذلك بان قام بإشهار السلاح الناري "فرد خرطوش" مهددا به لمنعه من ضبطه ومعتديا عليه بالسب إلا أنه لم يبلغ من ذلك مقصده وتمكن من ضبطه.
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