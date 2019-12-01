الحبس 6 أشهر لمتهم يحوز سلاحاً وذخيرة بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار على الهوارى بمعاقبة محمد عبد المنعم بالحبس 6 اشهر وتغريمه أللف جنيه لحيازته سلاح وذخائر بدون ترخيص بمدينة نصر.





صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى بعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.





وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة أنه بدائرة قسم اول مدينة نصر احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون ان يكون مرخصا له بحيازتها او احرازها.



