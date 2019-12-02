رئيس المصريين الأحرار: نساند توجه الرئيس السيسي بأن النقلة للمستقبل هى الرقمنة.. ونحتاج بناء الثقة في الشارع لإعادة الأحزاب

رئيس المصريين الأحرار: نستنكر صمت العالم أمام ما يحدث في ليبيا

خطوات جادة في النهوض بالبلاد ومنها تمكين الشباب



حل الدكتور عصام خليل رئيس ضيفا ببرنامج صالة التحرير المذاع علي فضائية صدي البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي وتحدث خلال لقائه عن دور الأحزاب الخدمى والحياة السياسية في مصر، وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي مثل الاتفاقية غير القانونية بين رئيس وزراء ليبيا وتركيا، كما تحدث أيضا عن المشروعات القومية التي تنشئها الدولة.



فى البداية، استنكر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار صمت العالم أمام ما يحدث في ليبيا والاتفاقية غير القانونية بين رئيس وزراء ليبيا وتركيا.



وقال، عصام خليل خلال استضافته ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، إن هذا الاتفاق يؤدى إلى تفاقم الإرهاب، ولابد أن نلفت نظر العالم بأن يد الإرهاب تطول من يرعاه وهذا مالفت إليه الرئيس السيسي من قبل.



كما قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إننا نؤكد على كلمة الرئيس السيسي في أن "النقلة" للمستقبل هى الرقمنة ، وهذا تغيير مقبول وواضح مصر مقبلة عليه، والخارج يلمح هذا التغيير أكثر منا لأن لديه مصالح داخل بلادنا، وكل ما نأخذ خطوة الحرب تزيد أكثر، أي تغيير يحدث أمامه مقاومة ، لكن مع الوقت هايكون هناك تعود على ذلك من الجميع.



وأضاف في لقائه ببرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد، أن استراتيجية الإصلاح الإقتصادي التي نفذتها الدولة حققت نتائج إيجابية تصب في مصلحة المواطن والتنمية تأتي على مراحل، ومصر تسير فيها، فعلى المستوى الاقتصادي بدأ الجنيه المصرى يقوى أمام الدولار، والأسعار بدأت تنخفض.



قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحياة السياسية بحاجة إلي إصلاح ويبدأ من داخل الأحزاب، ليكون هناك بنيان سياسى يليق بمصر الجديدة، لافتا إلى أن الشعب المصري فقد الثقة في الأحزاب السياسة ونحتاج بناء الثقة في الشارع المصري لإعادة الثقة في الأحزاب والسياسة، وهو ما يتطلب نزول الأحزاب للشارع والتواصل المباشر مع المواطن لإزالة الفكرة السائدة بالعقول بان الأحزاب "زيت وسكر" وهو نهج وضعته الجماعة الإرهابية منذ عام 1928 واتبعه البعض أيضا.



وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار في لقائه على فضائية صدى البلد، أن هذه الصورة مرفوضة تمامًا لأن دور الأحزاب السياسية هى التوعية وخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في مراقبة الجهاز التنفيذى، ولكن المؤسف ولو غضب البعض أن الأحزاب لا تنشط إلا قبيل الانتخابات وهو أمر خاطئ تمامًا لأن الأحزاب دورها العمل طوال الوقت.



أضاف: أن عمل الحزب على الأرض والحقيقة لم يمنعنا أحد من ممارسة عملنا في الشارع ، متابعًا:" نحن حزب ليبرالي و وليبراليتنا مصرية وتحكمنا مبادئنا وأخلاقنا، فنحن ضد المثلية وإلغاء الإعدام، فيحكمنا قوانينا ومبادئنا في بلادنا، كما أن حزب المصريين الأحرار يقوم بالتنسيق مع المؤسسات لخدمة المواطن مع حفظ دورها وحقها لعمل فاعليات في الشارع، مثل التنسيق مع وزارة الصحة لعمل قوافل طبية او الخدمات التموينية وحفظ حق وجهود وزارة التموين".



وشدد على أهمية إعلاء الوعي وتوعية المواطنين للحفاظ على الهوية الوطنية واستعادة الشخصية المصرية إلي سابق عهدها ولذا اطلق الحزب هشتاج وعيك يحميها فضلا عن الندوات الثقافية والميدانية.



وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هناك خطوات جادة في النهوض بالبلاد ومنها تمكين الشباب وتعيينهم محافظين ونواب محافظين، والرهان على هؤلاء الشباب يإما سيفتحون الباب أمام باقي الشباب أو إغلاقه، فالتحدي أمامهم كبير، لافتا إلى أن أحد شباب المصريين الأحرار تم اختياره نائب محافظ، وقولت له إن ذلك تكليف وليس تشريف، وتحدي كبير أمام هذا الشاب وكل الشباب، فالأحزاب السياسية مدرسة تخرج كوادر شبايية وسياسية.