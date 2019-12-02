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رياضة

تعليق غريب من عماد النحاس على تصدر المقاولون بطولة الدوري

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
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حسن العمدة
علق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن تصدر فريقه لبطولة الدوري المصري الممتاز الحالي.

وقال عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية، إن مشوار الدوري صعب، تصدرنا جدول المسابقة نتيجة مجهود منذ بداية الموسم بجانب اجتهاد اللاعبين، نأخذ كل مباراة على حدة ونعلم هدفنا جيدا.

وتابع عماد النحاس، هدفنا أن نحقق مركزا متقدما في بطولة الدوري، ولاعبنا طاهر محمد طاهر يأخذ كامل وقته للتعافي من الإصابة وهو إضافة كبيرة لنا.

وأكمل عماد النحاس، أتمنى أن أستمر مع المقاولون فترة طويلة وطموحنا التواجد في المربع الذهبي وبعد ذلك سنفكر في المنافسة على بطولة.

واختتم عماد النحاس، أن المقاولون العرب ثالث أكبر ناد في مصر حصولا على بطولات، ولكن الأمر يتطلب دعما ماديًا كبيرًا جدًا، وإن شاء الله أحقق بطولة مع الفريق.
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