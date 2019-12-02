طليقة ملك ماليزيا السابق تواجه تهديدًا بقتل ابنها.. تفاصيل مثيرة

تحقق الشرطة الروسية في تهديدات بالموت وجهت إلى ابن ملكة جمال روسية، أوكسانا فوفودينا، والذي يعتقد أنه ابن ملك ماليزيا السابق.



وطلبت فوفودينا، التي فازت بملكة جمال موسكو في عام 2015، حماية الدولة، وأنها حذرت من صديق لها من أن ابنها ليون البالغ من العمر ستة أشهر "سيواجه خطرا مميتا".



وانتقلت طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، من منزلها الكائن بالعاصمة الروسية إلى مدينة أخرى لأنها خائفة على حياة ابنها الصغير.



وكان تم حثها على سحب دعوى قضائية لإثبات أبوة الطفل، ووقف تحركاتها القانونية من أجل النفقة، والتوقف عن التحدث إلى وسائل الإعلام، وفقا لتقارير في موسكو.



وبحسب تصريحات طليقة ملك ماليزيا السابق وأوضحت أنها استدعت إلى لقاء في مطعم بموسكو من قبل سيدة مجهولة اتصلت بها عبر والدها الجراح.



وأفادت ملكة جمال روسيا أن تلك السيدة حذرتها وقالت لها إنها يجب أن تتوخى الحذر في أفعالها، حيث نبهتها بعدم التحدث عبر الإعلام.



تزعم طليقة محمد الخامس أن المرأة المرسلة قيل لها إن العديد من الأعداء السريين يتربصون بملكة الجمال، لذلك يجب عليها سحب قضيتها من المحكمة.

