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رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه البنك الأهلي وديا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:23 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يخوض غدا الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية أمام فريق البنك الأهلي، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة كوكاكولا القادمة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة كوكا كولا مساء الاثنين المقبل على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى ١٦ نقطة عقب الفوز على الترسانة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم بالجولة السادسة.

ويشرك هيثم شعبان المدير الفني للفريق، اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الترسانة اليوم، من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للجميع، وأن يصل بكل اللاعبين إلى قمة اللياقة البدنية، والجاهزية الفنية.
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