رئيس حي شرق شبرا الخيمة: مستمرون في حملات النظافة وإزالة القمامة

قال بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن الإعلام عين المسؤول، وبمجرد عرض مشكلة القمامة إعلاميًا تم إصدار التعليمات بسرعة حلها، ونشر حملات النظافة، والقضاء على أزمات الصرف الصحي في شبرا الخيمة.





وأضاف بكر عبد المنعم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيرتفع مستوى الخدمات قريبًا المقدمة إلى أهالي شبرا الخيمة، ونعمل على تطوير البنية التحتية لشبرا الخيمة.





وتابع بكر عبد المنعم، "مستمرون في إجراء حملات النظافة وإزالة القمامة، وجارٍ العمل في كافة مناطق محافظة القليوبية".





وأكمل بكر عبد المنعم، "تم وضع صناديق قمامة حديدية لرفع القمامة من الشوارع وتنظيف الشوارع، وتوزيع 100 صندوق قمامة على مستوى الحي بأكمله".





وأكد بكر عبد المنعم "نعمل على رفع كفاءة كل المناطق داخل الحي، وكل ميدان سيكون به فرد متابعة يمنع وجود أي إشغالات وإلقاء القمامة ويحافظ على المظهر العام لشبرا الخيمة".