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توك شو

رامي جمال: بعد المرض حسيت بمعاناة الناس اللي بيتحكم عليهم من شكلهم| شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
وجهت الإعلامية إسعاد يونس، رسالة دعم وحب للمطرب الشاب رامى جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، قائلة:"أنا سعيدة انى شوفت رامى للمرة الأولى لنحتفل بظاهرة حب انتشرت مؤخرا فى مجتمعنا".

وتابعت صاحبة السعادة خلال حوارها مع الملحن رامى جمال،:"بمجرد ما رامى أعلن مرضه قامت مظاهرة حب وطبطبة وجبر خاطر للدفاع عنه، والحقيقة إحنا فى مجتمعنا محتاجين كل ده".

ومن جانبه قال رامي جمال: "ردود فعل الناس لم أكن أتخيلها وده شئ خلاني فى قمة سعادتى، معقبا:"الابتلاء والمرض أظهر لي حب عمرى ما شوفته فى المزيكا".

وأضاف:"إصابتي علمتنى وخلتني أحس بمعاناة كل الناس اللى بيتحكم عليهم من مجرد شكلهم".

يذكر ان اخر اعمال الفنان رامي جمال البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018، وينتظر الان طرح أحدث البوماته المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
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