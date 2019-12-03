شوبير لجماهير الإسماعيلي: مش هتاخدوا الدوري.. وممكن تنافسوا على الكأس بس

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى جماهير النادي الإسماعيلي عقب إقالة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق، قائلا: "يا أبناء الإسماعيلية، الإسماعيلي مش هياخد الدوري، ممكن تنافس على الكأس لكن الدوري لأ".



وأضاف أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، أنه يجب تأسيس فريق مؤلم من أجل خوض المباريات والمنافسة على اللقب الدوري مطالبا المسئولين بالاعتماد على ناشئي نادي الاسماعيلي.



وتابع أحمد شوبير: "نادي الإسماعيلي تولى مسئوليته مدراء فنيون على أعلى مستوى ولكن لم يستطع تحقيق الإنجازات"، مشيرا إلى عدم امتلاك نادي الإسماعيلي نفس إمكانيات قطبي الكرة المصرية ولكنه محل تدعيم من كافة الجهات.



وأعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رحيل المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق، وذلك بعد عقد جلسة بينه وبين الإدارة مساء أمس.



وانفجرت براكين الغضب عند جمهور الإسماعيلي ومجلس الإدارة بعد الخسارة 0-3 أمام الاتحاد السكندري، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، هذا بالإضافة إلى سوء النتائج والمستوى منذ مجيء المدرب الصربي قبل بداية الموسم الجاري.

