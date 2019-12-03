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أخبار العالم

ناتج عن قنبلة يدوية.. إصابة شخصين في انفجار النصب التذكاري بـ إندونيسيا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الشرطة الإندونيسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، أن الانفجار الذي ضرب النصب التذكاري الوطني، عند محيط قصر الرئاسة؛ أسفر عن إصابة شخصين.

وقالت الشرطة، في بيانها المقتضب، إن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في الحادث، وإن المصابين الاثنين من قوات الأمن.

وأكدت الشرطة الإندونيسية، أن سبب الانفجار هو قنبلة يدوية، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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