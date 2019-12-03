وزارة الري: أعمال تطوير في زمام 7885 فدانا باستثمارات 114 مليون جنيه

كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، من قطاع تطوير الري، حول ما تم إنجازه من أعمال التطوير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أن القطاع نفذ حزمة من المشروعات بإجمالي زمامات بلغت حوالى 7885 فدانا باستثمارات تقدر بنحو 113.976 مليون جنيه مصري.



وذكر التقرير أن هذه الأعمال تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارع وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه وتوفير الوقت والجهد في عملية الري، وكذلك زيادة فرص التعاون بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة (الري بالرش والتنقيط) واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.



من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، أن القطاع قام بتنفيذ أعمال تطوير المساقي فى زمام يقدر بنحو 922 فدان مساقي و144 فدان ترع (تبطين) بإجمالي استثمارات نحو 23.972 مليون جنيه مصري (تمويل محلي)، فضلا عن تنفيذ أعمال التطوير في زمام قدره 241 فدانا ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقي باستثمارات بلغت نحو 12.587 مليون جنيه.



وقال رئيس قطاع التطوير، إنه فيما يخص مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الري، قام القطاع بتنفيذ حزمة من أعمال التطوير بنطاق مشروع الإدارة المتكاملة بزمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة وزمام ترعة ميت يزيد بمحافظتي الغربية وكفرالشيخ، ويتم حاليا استكمال أعمال الكهرباء بتمويل من الميزانية الاستثمارية للوزارة.



وأضاف أنه، في إطار حرص الحكومة على توفير مصادر الطاقة المستدامة لإدارة منظومة الري ومجابهة التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة، تم خلال العام المالي 2018/2019 افتتاح المرحلة الثانية لتشغيل مساقي السورية 5 و6 على ترعة جزيرة الجامع بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والتي تخدم زمام 120 فدانا لخدمة أكثر من 500 منتفع، وذلك ضمن المشروع الإرشادي لاستخدام الطاقة الشمسية في الري السطحي على ترعة جزيرة الجامع من خلال وزارة الموارد المائية والري متمثلة في قطاع تطوير الري وبتمويل من الحكومة الإيطالية وتحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).



وأشار رئيس قطاع التطوير إلى أنه فيما يخص أنشطة الإدارة المركزية للتوجيه المائي للقطاع، فقد تم عقد مجموعة من الندوات وورش العمل بعدد 175 ندوة خلال العام المالي الحالي حول "تواصل الروابط مع مسئولي أجهزة الري للتوعية باستخدام الري الحديث" و"رفع قدرات مهندسي الري بالهندسات في مجال الري الحديث" و"التواصل لنشر فكرة الري الحديث"، فضلا عن تنظيم ورش عمل لرفع الوعي بالمهام الرئيسية والتوعية بأهمية الري المطور، ودعم مؤسسي لروابط مستخدمي المياه في مجال اللائحة الداخلية وعرض طرق الري الحديث، كما تم تشكيل 32 رابطة على زمامات الترع، وتقديم الدعم الفني إلى 60 رابطة من روابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية والمساقي والآبار.



وفي سياق متصل، قام قطاع تطوير الري بالتعاون مع وحدة الري الحقلي بوزارة الزراعة، بتنفيذ أعمال تطوير المساقي بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر تحت مظلة مشروع "الأوفيدو 2" بزمام 4625 فدانا باستثمارات تقدر بحوالي 77.417 مليون جنيه.

وفي إطار خطة الوزارة للتوسع ونشر الوعي بفوائد الري الحديث، وبالتعاون مع صندوق تطوير وصيانة المساقي، تم تنفيذ عملية المناطق التجريبية لنظم الري الحديث بهندسة ري سيلا بالفيوم لزمام 208 أفدنة بتكلفة حوالى 4 ملايين جنيه، كمنطقة تجريبية لاستخدام تقنيات الري بالرش والتنقيط بالمحافظة.