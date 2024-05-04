كفر الشيخ | فرحة غامرة لصعود بيلا رسمياً لـ الممتاز ب

صعد فريق بيلا بقيادة مديره الفني محمد المحالي، اليوم، السبت، رسميًا لدوري القسم الثاني «الممتاز ب»، وذلك عقب فوزه على نظيره بلطيم بهدف نظيف.

أدار المباراة تحكيميًا طاقم تحكيمي من منطقة الإسكندرية لكرة القدم يضم، محمود سعد، حكم ساحة، وحسام حسن، مساعد أول، وحسن فتحي، مساعد ثانٍ.

وعمت الفرحة والسعادة بين جماهير نادي بيلا ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن جمال الصيرفي، لعودة الفريق إلى سابق عهده وصعوده رسميًا لدوري القسم الثاني «الممتاز ب» للمنافسة بقوة وسط الكبار الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادي بيلا يُعد واحدًا من الأندية العريقة في محافظة كفر الشيخ، وصنع نجومًا كبيرة لعبت في الدوري الممتاز.