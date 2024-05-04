بنتي اكتشفت الفكرة بالصدفة.. محمود البزاوي يتحدث عن مسلسل «بابا جه»

تحدّث الفنان محمود البزاوي عن مسلسل “بابا جه” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني 2024.

وقال محمود البزاوي خلال حواره ببرنامج “السفيرة عزيزة” إن ابنته “منة” اكتشفت البرنامج الكوري «أب للإيجار» الذي يناقش فكرة تأجير الآباء مقابل مبلغ من المال عن طريق الصدفة، ومن ثم قررت أن تقوم بكتابة المسلسل عن هذا الموضوع، وعندما تحدث البزاوي إلى الفنان أحمد أمين ليخبره بالفكرة، أخبره أن أكرم حسني بالفعل قد بدأ في المسلسل وانتهى من كتابته.

وتابع محمود البزاوي، قائلًا: “إن فكرة المسلسل كانت أنه ليس أبًا مثاليًا في منزله، وذلك لأن عمله يعتمد على فكرة أن يكون أبًا مثاليًا، وهو يفعل ذلك من أجل العمل والمال فقط”.

وشارك محمود البزاوي فى مسلسل “بابا جه” الذى عرض فى ماراثون رمضان 2024 ، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

وعلى صعيد آخر، تعاقد مؤخرًا الفنان محمود البزاوي علي المشاركة في فيلم «محو أمنية» بطولة مصطفي خاطر، ويجسد البزاوي شخصية والد مصطفي خاطر ضمن احداث العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

فيلم «محو أمنية» يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله مصطفى خاطر شخصية سيناريست يحلم بتحقيق النجاح بأعماله السينمائية، والعمل يشارك في بطولته وفاء عامر، أيتن عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

فيلم «محو أمنية» من بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي ،ويدور في إطار إجتماعي كوميدي، يقدم خاطر شخصية سيناريست يحلم بتحقيق النجاح بأعماله السينمائية .