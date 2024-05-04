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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السر في الكلسون وعلاقة حرام.. اعترافات مثيرة بجريمة طبيب التجمع الثري

صدى البلد

طبيب التجمع.. حصل موقع صدى البلد على نص اعترافات المتهمة الثانية في القضية المعروفة إعلاميًا بالطبيب الثري في التجمع الخامس والمتهم فيها 4 متهمين سيدتان ورجلان في جريمة قتل طبيب التجمع.

 

طبيب التجمع 

واعترفت المتهمة الثانية في تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه عندما دخلت له الشقة قال لي: "تعالى ياعسل اقعدي جنبي وطلب مني مسك منطقة حساسة من جسده وعندما رفض قال لي: "أمال انتي جاية ليه".

"وبعدها مسكت إيده وقعدت على ايده برجليا وبعدين مسكتها وربطها بالأفيز وبعدين ربط رجليه بالأفيز وبعدين حطيت لازق طبي في بوقه".

وتابعت بعدها رحت فتحت باب الفيلا الخارجي ودخلت بسرعة والمتهمة الأولى دخلت ورايا وبعد ما دخلت كان هو فك الأفيز اللى على ايده وفك البلاستر ولاقيت في ايده مسدس فأنا روحت مسكته ونمت على جسمه وقعدت عليه وشديت من ايده المسدس وهددته بيه عشان كان عايز ينادي البواب.

المتهمة الأولى لما دخلت مسكت الكلسون وربطته بيه وكمان ربطته بمشترك كهربا كان موجود على السرير، وبعدها  فضلت اهدده بالسلاح عشان يسكت.


وبعدها المتهمة الثانية، قعدت تدور في الدولاب لقيت شماعة في مجموعة من الوفيات خدت واحده وربطته بيها  وجابت واحده تاني حطتها على بوقه ولقيت كمان 50 ألف جنيه وخدنا تليفونات الراجل ومحفظتين.

 

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتـ.ـل اثنان من المتهمين المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططًا محكمًا أعداه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعدتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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