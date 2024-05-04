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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

الكلى
الكلى

تكمن أهمية تناول الأطعمة التى تعمل على  تنظيف الكلى  فى حمايتها من الأمراض التى تصيب الإنسان مع التقدم فى العمر واتباع العادات الخاطئة والإكثار من المسكنات والأدوية.

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ويساعد تنظيف الكلى باستمرار في تحسين وظائفها وتقليل الانتفاخ و يحسن قدرتك على معالجة بعض الأطعمة وامتصاص العناصر الغذائية وتحويل الطعام إلى طاقة مما يمنع التعب ويمنع العدوى المحتملة ويقلل من خطر الإصابة بمشاكل المثانة وحصوات الكلى، ويصحح الاختلالات الهرمونية ويمنع ظهور البثور الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما والطفح الجلدي.

فيما يلي 8 طرق سهلة لتنظيف الكلى وذلك وفقا لما جاء فى موقع advancedurologyinstitute.

1. خل التفاح

خل التفاح فعال في منع الإجهاد التأكسدي للكلى فهو يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، ويوازن مستويات السكر في الدم ويخفض ضغط الدم، مما يخلق الظروف المثلى لصحة الكلى ويحتوي خل التفاح على حمض الستريك الذي يعمل على إذابة حصوات الكلى. كما أن تناول خل التفاح بشكل متكرر يطرد السموم من الكلى.

خل التفاح
خل التفاح

2. الفاصوليا

الفاصوليا لا تشبه الكلى فحسب، بل تزيل أيضًا النفايات والسموم من الكلى وتطرد حصوات الكلى بشكل فعال والفاصوليا غنية بفيتامين ب والألياف والعديد من المعادن التي تساعد على تنظيف الكلى وتعزيز وظيفة المسالك البولية.

3. عصير الليمون

عصير الليمون حمضي بشكل طبيعي ويزيد من مستويات السترات في البول، وبالتالي يثبط تكوين حصوات الكلى ويقوم عصير الليمون أيضًا بتصفية الدم وطرد الفضلات والسموم الأخرى.

 إن تناول عصير الليمون المخفف يوميا يقلل من معدل تكوين حصوات الكلى ويذيب بلورات أوكسالات الكالسيوم، وهو المكون الأكثر شيوعا لحصوات الكلى. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى، فإن الجمع بين الليمون وزيت الزيتون يضمن مرور الحصوات بسلاسة.

4. البطيخ

البطيخ مدر للبول خفيف ويعمل على ترطيب وتنظيف الكلى. كما أنه غني بالليكوبين، الذي يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويضمن عمل الكلى بشكل جيد كما يحتوي البطيخ على كميات كبيرة من أملاح البوتاسيوم التي تنظم حموضة البول وتمنع تكون الحصوات. في الواقع، تناول البطيخ بانتظام مفيد لصحة الكلى.

فوائد_البطيخ_الأحمر
فوائد_البطيخ_الأحمر

5. الرمان

يحتوي كل من عصير وبذور الرمان على كميات كبيرة من البوتاسيوم وبالتالي فهي فعالة في إزالة حصوات الكلى و يخفض البوتاسيوم حموضة البول، ويمنع تكون الحصوات بسبب خصائصه القابضة، ويحد من تبلور المعادن، ويطرد السموم والفضلات من الكلى.

6. الريحان

الريحان هو مدر للبول فعال و يزيل حصوات الكلى ويحسن عمل الكلى كما يخفض الريحان مستوى حمض اليوريك في الدم ويحسن صحة الكلى وتعمل مكوناته مثل الزيوت العطرية وحمض الأسيتيك على تفتيت حصوات الكلى وتسمح بإزالتها بسلاسة و الريحان مسكن للآلام.

الريحان
الريحان

7. التمر

عندما يتم نقع التمر في الماء لمدة 24 ساعة ثم يتم تناوله بعد إزالة البذور، فهو فعال في إذابة حصوات الكلى وطردها، والتمر غني بالألياف مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى كما أن عنصر المغنيسيوم الموجود في التمر ينظف الكلى.

8. الهندباء

إن تناول الشاي المصنوع باستخدام الهندباء العضوية المجففة أو جذر الهندباء الطازجة المستخرج من الأرض يساعد على تطهير الكلى ومنشط لها، ولكنها تحفزإنتاج الصفراء لتحسين عملية الهضم وتقليل النفايات التي تصل إلى الكلى.

تنظيف الكلى المسكنات والأدوية المسالك البولية بذور الرمان حصوات الكلى حمض الستريك

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