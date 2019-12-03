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مرأة

أحدهم ولد بدون أنف وآخرعانى من الشيخوخة .. قصص معاناة أطفال من ذوي الإعاقة تهز العالم بصورهم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:02 م
طفل من ذوي الاحتياجات
طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة
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حياة عبد العزيز
هناك العديد من الأطفال يعانون من عيوب خلقية، وتكون نتيجة تناول الأدوية أثناء الحمل أو التدخين، أو عوامل وراثية، فهؤلاء الأطفال يعيشون حياة استثنائية ويتسمون بالتميز بين أطفال المجتمع.

تزامنًا مع اليوم العالمي لـ ذوي الاحتياجات الخاصة اشتهر الطفل آشر ناش في عام 2017 بكونه موديل للإعلانات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد تعرضه للتنمر والرفض من قِبل احدى الشركات في عام 2016.

وفي سياق متصل يعاني الطفل بايزيد حسين من الشيخوخة المبكرة وكبر السن الملحوظ على ملامحه الرقيقة، حيث يبلغ من العمر 4 سنوات، بينما يبدو أكبر من عمره 8 أضعاف، فيعاني من تورم بالوجه دائم، وعينان مجوفة.

ووفقًا لموقع فيبدو تيسا ايفانز الذي يبلغ من العمر عامين، فهو يعاني من حالة نادرة تعرف بـ"التهاب الأنف الخلقي الكامل"، كما انه خضع لجراحات تجميلية لإعادة بناء الأن، ليبدو بشكل متكامل.

كما يعاني الطفل عموم شيانهانغ من اضطراب وراثي في الجلد يعرف بإسم الحرق، فيغطى جسمه بالكامل بالجلد الجاف، من أعلى رأسه وحتى أسفل رجليه، كما يعاني من عجز بالحركة.
أحدهم ولد بدون أنف وآخرعانى من الشيخوخة .. قصص معاناة أطفال من ذوي الإعاقة تهز العالم بصورهم
أحدهم ولد بدون أنف وآخرعانى من الشيخوخة .. قصص معاناة أطفال من ذوي الإعاقة تهز العالم بصورهم
أحدهم ولد بدون أنف وآخرعانى من الشيخوخة .. قصص معاناة أطفال من ذوي الإعاقة تهز العالم بصورهم
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