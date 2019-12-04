ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير تربوي: اعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب قرار مهم جدًا للطلاب

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
الدكتور حسن شحاتة
الدكتور حسن شحاتة
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن المناهج الدراسية معناها مجموعة من الخبرات التعليمية التى تقدم للدارس بقصد التنمية الشاملة المتكاملة.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة فى تصريحات تليفزيونية، أن المناهج التقليدية القديمة كانت تهتم بالجانب المعرفي والمعلوماتي والامتحانات.

وتابع الدكتور حسن شحاتة، أن طارق شوقى، مهندس التعليم فى مصر يعكس رؤية الرئيس السيسي أنه جعل 2019 عام التعليم، مشيرًا إلى أن تلك دعوة الى بناء الإنسان المصرى بناء جسمي وعقلي ووجداني مهم جدًا.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، أن ممارسة الأطفال للرياضة هذا يكون بناء الجسم وبناء للعقل السليم، مضيفًا أنه يتم تدريب الأطفال للألعاب الرياضية المختلفة وليست كرة القدم فقط بل لجميع الألعاب الرياضية الأخرى.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن هذا يحتاج دعمًا من وزارة الشباب والرياضة ورجال الأعمال فى أنهم يدعمون الملاعب فى وزارة التربية والتعليم فى المدارس بتوفير الأدوات الرياضية.
Advertisements

ترشيحاتنا

فقدت الثقة بيني وبين زوجتي لكثرة المشاكل.. فماذا نفعل؟.. شاهد نصيحة الإفتاء

العرب يخذلون محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

شقيقة رونالدو تسخر من ليفربول محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

فضل صلاة الجماعة في المسجد وثوابها في البيت.. الإفتاء : الأولى تزيد بثلاثة أمور

الوسواس في الصلاة .. كيفية العلاج منه .. فيديو

بعد الموافقة على تنفيذه.. 90 طن سمك إنتاجية فدان مشروع الاستزراع التكاملي بالأراضي المستصلحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية

3 دول تفوز بمرحلة قبل النهائي في مسابقة ملكة جمال المراهقات ..  فكيف كانت أزياؤهم؟

كانز وأكياس شيبسي قديمة.. ملكات جمال المراهقات ترتدي فساتين من الريسايكل