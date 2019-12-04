خبير تربوي: اعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب قرار مهم جدًا للطلاب

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن المناهج الدراسية معناها مجموعة من الخبرات التعليمية التى تقدم للدارس بقصد التنمية الشاملة المتكاملة.





وأضاف الدكتور حسن شحاتة فى تصريحات تليفزيونية، أن المناهج التقليدية القديمة كانت تهتم بالجانب المعرفي والمعلوماتي والامتحانات.





وتابع الدكتور حسن شحاتة، أن طارق شوقى، مهندس التعليم فى مصر يعكس رؤية الرئيس السيسي أنه جعل 2019 عام التعليم، مشيرًا إلى أن تلك دعوة الى بناء الإنسان المصرى بناء جسمي وعقلي ووجداني مهم جدًا.





وأشار الدكتور حسن شحاتة، أن ممارسة الأطفال للرياضة هذا يكون بناء الجسم وبناء للعقل السليم، مضيفًا أنه يتم تدريب الأطفال للألعاب الرياضية المختلفة وليست كرة القدم فقط بل لجميع الألعاب الرياضية الأخرى.



