الغيرة القاتلة .. قتلت ابن ضرتها بـ الماء المغلي بعد علمها أنها عاقر

بعض النساء لا تتمتعن بالمرونة في تلقي الصدمات بل تتحولن لشخص آخر يسعى إلى إذاقة الجميع من النيران المشتعلة داخله، خاصة لو كان أمرا يتعلق بالأمومة والإنجاب.





وذكر موقع "ميرور" أن إحدى السيدات عادت في يوم إلى المنزل باكية؛ بعد علمها من الطبيب أنها لن تنجب، بسبب مشاكل في الرحم، وأنها مهما حاولت ستكون النتيجة سلبية .





وقضت السيدة يومها باكية بعد سماعها ذلك الخبر ، إلا أنها تحولت إلى وحش كاسر وانتقمت من ابن ضرتها، التي طلبت الطلاق من زوجها، كونها تترك طفليها (الأول) 4 أعوام و(الثاني) رضيع عمره 5 أشهر.





وسكبت تلك السيدة- التي وصفتها المحكمة أنها شخص بلا روح- الماء المغلي على الطفل، فأصيب بحروق بالغة أدت إلى وفاته في الحال، حيث لم يتحمل جلد الصغير آلام الحرق.



