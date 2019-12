رقم مهم في المعادلة.. قياس رأي يكشف مدى نجاح منصة «watch it» في أقل من عام على إطلاقها

تقدم المنصة خدماتها للمحتوى الإعلامي والرقمي بجودة عالية وبدون توقف لعرض الإعلانات، وهو ما يكسب المشاهد ميزة الوقت والسرعة ومشاهدة المحتويات التي يفضلها وفقا للتوقيت الذي يختاره المشاهد من خلال اشتراكه في المنصة.



وتتنوع المحتويات المقدمة من خلال المنصة بين الدراما والسينما والمواد الصوتية والإذاعية النادرة، وأهم الفعاليات الرياضية والحصرية التي تمتلك المنصة حقوقها، بالإضافة الى الاهتمام بالمواد الوثائقية التي تعج بالمعلومات الدقيقة والمتشعبة حول ديموغرافيا العالم وطبيعة الحياة على الأرض.



ويمكن من خلال المنصة، متابعة الحلقات بعد عرضها الأول على التليفزيون، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى على WWW.watchit.com، أو عبر الهاتف المحمول عبر التطبيق من google play أو App store، حسب نوع الجهاز، عبر ملء البيانات ليكون لك حساب شخصى يمكن أن تشاهد الحلقات من خلاله، بعد الانتهاء من تسجيل البيانات تحصل على رسالة عبر الإيميل بتأكيد الاشتراك.



في أقل من عام على إطلاقها، حازت منصة watch it على ثقة قطاع عريض من المشاهدين في مصر، وذلك وفقا لاستطلاع رأي أجرته احدى المنظمات العالمية المعنية بقياس المشاهدات وتأثير المحتويات الإعلامية داخل مصر، بفضل ما استطاعت المنصة أن تمنحه لمشاهديها منذ إطلاقها من محتوى متنوع يتسق مع تطلعات ومتطلبات المشاهد المصري.وحصدت منصة watch it المصرية التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نسبة 21 % من مشاهدات الجمهور المصري، في المرتبة الثالثة خلفا لمنصة نيتفليكس netflix الأمريكية التي تحتكر أعمالا درامية عالمية وتتولة إنتاج أفلام سينمائية لكبار نجوم هوليود، وتطبيق شاهد الذي أطلقته قناة MBC السعودية.ما يميز منصة watch it عن مثيلاتها من تطبيقات المشاهدة في مصر والوطن العربي، هو المحتوى المصري الخالص الذي يتواكب مع الأحداث في مصر ويلبي رغبات المشاهدين سواء على مستوى الدراما أو السينما أو الأحداث الرياضية المتنوعة.