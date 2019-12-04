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أخبار العالم

أراك في محاكمتك.. خناقة بين ترامب والمرشحة الديمقراطية المنسحبة على تويتر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
بعد إعلان المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الامريكية كامالا هاريس، انسحابها وإيقاف حملتها الانتخابية، نشبت بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشادة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسخر ترامب من إعلانها الانسحاب، حيث أعاد ترامب نشر تغريدة مدير حملته السابق، كوري ليفاندوفسكي التي قال فيها:"شخص آخر يعض الغبار، أعتقد أن الأمر ليس سهلا كما اعتقد الجميع".

وكتب ترامب ساخرا:"خبر سيئ للغاية، سنفتقدك يا كامالا".

لترد هاريس على ترامب:"لا تقلق سيدي الرئيس، سوف أراك في محاكمتك".

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" إن هاريس وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرون محلفون إذا وصلت إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ.

وأخبرت هاريس مؤيديها يوم الثلاثاء أن حملتها تفتقر ببساطة إلى الموارد المالية للاستمرار.

وكانت هاريس المرشحة السمراء الوحيدة التي تسعى لخوض السباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي. ولاقى ترشحها اهتماما وسائل الإعلام، وكانت تصنف من بين أقوى المنافسين.

وأعلنت هاريس ترشحها في يناير الماضي، وحين أطلقت حملتها الانتخابية حازت على إطراء من الديمقراطيين، وحتى من الرئيس دونالد ترامب نفسه.

قال ترامب في ذلك الوقت: "أود أن أقول، إن أفضل افتتاحية حتى الآن لكمالا هاريس".
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