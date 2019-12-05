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اقتصاد

تراجع جرام الذهب جنيها واحدا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 5-12-2019

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:34 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تراجعت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات اليوم الخميس 5-12-2019، بقيمة جنيه واحد فقط، إذ سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 664 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.


ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الخميس ، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:


عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 759 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5312 جنيها.

أوقية الذهب 1475 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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