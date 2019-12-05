كلب في المكتب وصفعة | ماذا حدث بين رئيس حي الغردقة وأحد عماله؟

لم يكن يتخيل أن كلبه الخاص قد يقوده إلى مشاجرة مع أحد العمال، وفي النهاية إقالته من منصبه.



العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، رفض أحد العمال تواجد الكلب الخاص به في مكتبه، فنشبت مشاجرة بين الطرفين قام الأول بإهانة الثاني بضربه على وجهه بحسب ما أكد العمال في الحي.



البداية حينما حرر عامل خدمات بحي شمال التابع لمجلس مدينة الغردقة، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، الإثنين الماضي ، ضد رئيس الحي، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب، بصفعه على وجهه أمام زملائه بديوان عام الحي.



وجاء في إتهامه لرئيس الحي أنه مشادة كلامية نشبت بينهما ، قام على أثرها رئيس الحي بصفعه على وجهه، وتمكن عدد من العاملين بالحي من إنهاء المشاجرة ، وتم إحالة العامل المجني عليه لمستشفى الغردقة العام لتحرير تقرير طبي.



فيما تضامن زملاء العامل معه وأعلنوا استياءهم من تصرف رئيس الحي مطالبين المحافظ بالتحقيق في الواقعة.



وفي المقابل كشفت مصادر بمحافظة البحر الاحمر، عن إقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، وذلك على خلفية اصطحاب كلبه الخاص لمكتبه برئاسة الحي وصفع عامل خدمات معاونة على وجه.



وأكد مصدر مسؤل، أنه تمت إقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال بناء على تقرير طلب من رئيس مدينة الغردقة، من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



وأكد موظفو حي شمال، أن رئيس الحي كان يصطحب معه كلبا إلى مكتبه.



وعلى الفور انتقل اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إلى مقر حي شمال لاحتواء الموقف والتعرف على أسباب المشاجرة.



وأكد شهود عيان أن رئيس الحي سبق وأن تشاجر مع العامل، وتم احتواء الموقف.