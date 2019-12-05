أحلى حاجة في حياتى.. وائل جمعة يهنئ زوجته بعيد ميلادها

هنأ وائل جمعة، لاعب النادى الأهلى والمنتخب السابق، زوجته بمناسبة عيد ميلادها.



ونشر وائل جمعة، عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة تجمعة بزوجته وعلق قائلا، "كل سنة وأنتى احلى حاجة في حياتى".



يذكر ان وائل جمعة لعب في صفوف الأهلي بداية من عام 2001 قادما من نادي غزل المحلة، واعتزل في عام 2014، فيما تخلل هذه الفترة اللعب لفريق السيلية القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم.



وحقق «جمعة» عدد كبير من البطولات على المستوى المحلي والأفريقي مع النادي الأهلي، فحصد مع الفريق الأحمر 8 ألقاب لبطولة الدوري و3 لكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقية 6 مرات وكأس السوبر المصرية 7 مرات، وبرونزية مونديال الأندية.



كما تألق «جمعة» في صفوف المنتخب الوطني، ونال معه لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام «2006- 2008- 2010»، وفاز بكأس العالم العسكري عام 2001.



