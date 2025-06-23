تعادل سلبي بين الهلال وسالزبورج.. فرص التأهل قائمة

انتهت مواجهة الهلال السعودي أمام فريق سالزبورج النمساوي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أودي فيلد” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية.

ورغم محاولات الفريقين لهز الشباك طوال شوطي اللقاء، إلا أن الصلابة الدفاعية والتسرع في إنهاء الهجمات حال دون تسجيل أي أهداف.



ريال مدريد يتصدر والمجموعة تشتعل



وبهذا التعادل، اشتعلت المنافسة في المجموعة الثامنة، حيث واصل ريال مدريد الإسباني تصدر الترتيب برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن سالزبورج الذي يمتلك الرصيد ذاته. بينما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين، ويتذيل باتشوكا المكسيكي جدول الترتيب دون نقاط بعد خسارتين متتاليتين.



الهلال يواصل الأداء القوي دون فوز

ودخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أدائه المميز في الجولة الأولى أمام ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وكان جمهور “الزعيم” يأمل في تحقيق أول فوز في البطولة، إلا أن الفريق لم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت له أمام مرمى سالزبورج. وعلى الرغم من الأداء الجيد، ما زال الهلال يبحث عن انتصاره الأول في هذه النسخة من المونديال.





فرص الهلال قائمة في التأهل

ورغم التعادل، ما زالت حظوظ الهلال قائمة في التأهل للدور التالي، حيث ستكون المواجهة المقبلة أمام باتشوكا حاسمة، إذ يحتاج الفريق السعودي لتحقيق الفوز مع انتظار نتائج باقي مباريات المجموعة. ويأمل عشاق الهلال في أن يظهر الفريق بمستوى أكثر فاعلية هجوميًا في الجولة القادمة، لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار في البطولة.

