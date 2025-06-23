قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا صلاة الفجر ركعتان؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون
نزلت 4 جنيهات| أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. وتراجع كرتونة البيض
مانشستر سيتي يكتسح العين بسداسية ويتأهل لدور الـ16 في مونديال الأندية 2025
القمر يقترب من الأرض الليلة ويتسبب في زيادة المد والجزر
هل تعاني ضيق الحال؟.. 9 ذنوب تحجب الرزق وتمحق البركة احذر منها
400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات
طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة التوحيد
أمريكا تحذر مواطنيها حول العالم عقب التصعيد العسكري مع إيران
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ.. وإيران: أطلق من اليمن
صيغة دعاء سجود التلاوة الصحيح.. 15 كلمة من السُنة ترفع الدرجات
نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يهيمن على الشوط الأول أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، فرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول أمام نظيره العين الإماراتي، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم السيتي بثلاثة أهداف دون رد.


 

جوندوجان يفتتح التسجيل مبكرًا

بدأ مانشستر سيتي اللقاء بقوة هجومية كبيرة، وتمكن من فرض أسلوب لعبه سريعًا. وجاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق لاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، الذي استغل تمريرة محكمة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك ببراعة، معلنًا عن بداية قوية للفريق الإنجليزي.
 

إيشيفيري يضيف الهدف الثاني من ضربة حرة رائعة

واصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي، ولم يمنح العين فرصة لالتقاط الأنفاس. وفي الدقيقة 28، حصل الفريق على ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها اللاعب إيشيفيري، الذي سدد كرة رائعة سكنت الزاوية العليا للمرمى، مضيفًا الهدف الثاني بطريقة فنية مميزة.

هالاند يعزز التقدم من علامة الجزاء

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، واصل السيتي ضغطه حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 45، إثر تدخل من مدافع العين رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء. وتولى النجم النرويجي إيرلينج هالاند تنفيذ الركلة بنجاح، محرزًا الهدف الثالث، ومعززًا تقدم فريقه قبل الدخول إلى غرفة الملابس.
 

أداء قوي للسيتي في طريقه نحو نصف النهائي

بهذا الأداء القوي في الشوط الأول، يبدو أن مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق فوز مريح والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، فيما سيكون على العين بذل جهد كبير في الشوط الثاني لمحاولة تقليص الفارق أو قلب النتيجة، رغم صعوبة المهمة أمام فريق بحجم السيتيزنز


 

مانشستر سيتي أخبار الرياضة كورة عالمية العين الإماراتي اخبار كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

محمد شاهين

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

نجوم الأهلي

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون

كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون

المتهم

أميرة الذهب تزعم سرقة سلسلة من أحد فروعها.. والأمن يفحص

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

القس لوكاس عادل

أسباب الانقسام وعلاجه في عظة الأحد للقس لوكاس عادل

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الاجتماع الأول لمجمع كهنة إيبارشية البحيرة.. صور

طلعت مصطفى

طلعت مصطفى نموذج للكيانات الاقتصادية الوطنية.. المجموعة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الضرائب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. 5 أعراض لأمراض الكلي أطعمة توقف عن تناولها فورا تسبب أمراض البروستاتا.. ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

شبه خيالي.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة برفقة ابنتها

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

فيديو

المتهم

أميرة الذهب تزعم سرقة سلسلة من أحد فروعها.. والأمن يفحص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد