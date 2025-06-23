مانشستر سيتي يهيمن على الشوط الأول أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة

ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، فرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول أمام نظيره العين الإماراتي، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم السيتي بثلاثة أهداف دون رد.





جوندوجان يفتتح التسجيل مبكرًا

بدأ مانشستر سيتي اللقاء بقوة هجومية كبيرة، وتمكن من فرض أسلوب لعبه سريعًا. وجاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق لاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، الذي استغل تمريرة محكمة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك ببراعة، معلنًا عن بداية قوية للفريق الإنجليزي.



إيشيفيري يضيف الهدف الثاني من ضربة حرة رائعة

واصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي، ولم يمنح العين فرصة لالتقاط الأنفاس. وفي الدقيقة 28، حصل الفريق على ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها اللاعب إيشيفيري، الذي سدد كرة رائعة سكنت الزاوية العليا للمرمى، مضيفًا الهدف الثاني بطريقة فنية مميزة.

هالاند يعزز التقدم من علامة الجزاء

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، واصل السيتي ضغطه حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 45، إثر تدخل من مدافع العين رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء. وتولى النجم النرويجي إيرلينج هالاند تنفيذ الركلة بنجاح، محرزًا الهدف الثالث، ومعززًا تقدم فريقه قبل الدخول إلى غرفة الملابس.



أداء قوي للسيتي في طريقه نحو نصف النهائي

بهذا الأداء القوي في الشوط الأول، يبدو أن مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق فوز مريح والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، فيما سيكون على العين بذل جهد كبير في الشوط الثاني لمحاولة تقليص الفارق أو قلب النتيجة، رغم صعوبة المهمة أمام فريق بحجم السيتيزنز



